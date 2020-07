Briosco, investe un uomo in bici e non si ferma a soccorrerlo: caccia al "pirata"

Ha investito un ciclista e non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi dal luogo dello schianto. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 26 luglio a Briosco, in via Donizzetti, all'altezza del centro sportivo. Pochi minuti dopo le 11 un uomo di 42 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato urtato da un'auto che sembra stesse viaggiando dietro il velocipede, procedendo nella stessa direzione. Subito dopo lo schianto il conducente si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme a un'auto-medica e l'elisoccorso. Il ciclista, a causa della caduta ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. In via Donizzetti sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno avviato immediatamente le ricerche per rintracciare il conducente dell'auto "pirata". Indagini in corso.