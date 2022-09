Apre la portiera dell'auto e fa cadere a terra un ciclista: uomo in ospedale

Un ciclista in ospedale e soccorsi in via San Maurizio al Lambro. Nella mattinata di giovedì 29 settembre intorno a mezzogiorno e mezza a Brugherio si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 72 anni, di Cologno Monzese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Brugherio, intervenuta sul posto per i rilievi, il 72enne sarebbe stato urtato mentre pedalava dalla portiera di un'auto parcheggiata. La conducente del veicolo in sosta avrebbe aperto la portiera senza accorgersi del passaggio del ciclista. Il sinistro si è verificato all'altezza del civico 230.

Sul posto oltre a una pattuglia del comando di polizia locale di Brugherio è intervenuta anche un'ambulanza che ha trasferito il pensionato all'ospedale San Raffaele di Milano in codice verde.