Schianto con un'auto in rotonda, due motociclisti in ospedale

Una moto a terra, una vettura danneggiata e due motociclisti in ospedale. Questo il bilancio, per fortuna senza feriti gravi, dell'incidente avvenuto martedì mattina a Brugherio.

In via Comolli, all'altezza dell'incrocio con via Monza, regolamentato da una rotatoria, una Dacia Duster con al volante un uomo del 1969 di Brugherio si è scontrata con una moto Bmw su cui viaggiavano un 50enne e una 23enne di Cernusco sul Naviglio. Entrambi in seguito all'impatto sono finiti a terra sull'asfalto.

In via Comolli è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale che si sono occupati di rilevare il sinistro. I due mototiclisti sono stati accompagnati in codice verde in ospedale per gli accertamenti ma da quanto appreso non hanno riportato ferite gravi. Accertamenti in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.