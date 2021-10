Incidente a Brugherio tra auto e pullman: soccorsi in via Sciviero

Incidente a Brugherio tra un autobus e una Ford in via Sciviero. Traffico in tilt martedì mattina lungo il tratto del comune brianzolo a senso unico a ridosso di viale Lombardia. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 9 e ha interessato un mezzo di linea e un veicolo.

Risultano quattro le persone coinvolte nello scontro: una ragazzina di 17 anni, due donne di 32 e 37 anni e un 51enne. Nessuno di loro risulta versare in gravi condizioni. Sul posto insieme agli agenti della polizia locale del comando di via Quarto sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e un'automedica. Le persone coinvolte nell'incidente che necessitavano di accertamenti in ospedale sono state accompagnate in pronto soccorso in codice verde.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità nel comune brianzolo, con traffico deviato e lunghe code. Sono in corso i rilievi da parte della polizia locale per accertare l'esatta dinamica del sinistro.