Brugherio, bambino di 11 anni investito da un'auto

Soccorsi a sirene spiegate a Brugherio nel pomeriggio di domenica per un ragazzino di 11 anni investito da un'auto. L'investimento si è verificato nel pomeriggio del 2 aprile in via San Giovanni Bosco, a ridosso del centro sportivo. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco dopo le 16 dopo che un bambino, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un'auto in transito. Dopo l'investimento il pedone è stato sbalzato su una vettura che in quel momento era parcheggiata nel tratto, sul ciglio della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme all'elisoccorso. Il ragazzino è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Monza, giunti sul posto. A Brugherio sono intervenuti anche i vigili del fuoco.