Incidente a Brugherio, dopo lo schianto all'incrocio Bmw distrugge colonnina in strada

Schianto tra due auto all'incrocio, un uomo in ospedale e una colonnina della Telcom distrutta. Incidente stradale lunedì mattina a Brugherio.

Intorno alle 11 del 12 aprile due veicoli - due Bmw - si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento all'incrocio tra le vie Oberdan e Santa Clotilde. Al volante dei mezzi c'erano un 46enne di Brugherio e un altro conducente di 71 anni.

In seguito all'urto una delle due vetture è poi finita contro una colonnina di servizio della Telecom situata sul marciapiede si via Santa Caterina/Santa Clotilde, devstandola.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme alla polizia locale di Brugherio che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Uno dei due uomini al volante, il 71enne brugherese, è stato accompagnato in codice verde al Policlinico di Monza.