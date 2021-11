Incidente a Brugherio: dopo 5 giorni rintracciato il pirata della strada

Grazie alle indagini e alle testimonianze raccolte, gli agenti della polizia locale di Brugherio sono riusciti a rintracciare il pirata della strada che neanche una settimana fa, dopo un incidente, si era dato alla fuga.

Il conducente, che non si era fermato a prestare i primi soccorsi, è un 46enne di origine albanese che vive a Gorgonzola. L'uomo era a bordo di una Bmw di proprietà di una connazionale di 54 anni che vive a Brugherio. L'uomo è stato denunciato.

L'incidente è avvenuto venerdì scorso, poco prima delle 18 a Brugherio in via San Maurizio al Lambro all'incrocio con via Torrazza/San Carlo: a scontrarsi sono state una Bmw e una Suzuki.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio che avevano effettuato i rilievi, e i mezzi di emergenza del 118: la conducente della Suzuki, del 1967, residente a Brugherio, è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.