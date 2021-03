Incidente a Brugherio, ciclista 92enne investito da un autocarro: è in ospedale

Il fatto è accaduto a Brugherio mercoledì 3 marzo. Il ciclista è finito in ospedale in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale

Un autocarro in manovra investe un ciclista di 92 anni; l'anziano finisce al Pronto soccorso. L'incidente è accaduto mercoledì 3 marzo a Brugherio, in via dei Mille. Erano circa le 16.45 quando l’anziano ciclista, S.G., residente a Brugherio, è stato investito all’altezza del civico 46 da un mezzo articolato.

Il conducente, P.A. ,un uomo di 50 anni della provincia di Varese, sembra fosse impegnato in una manovra. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori e la Polizia locale di Brugherio. L’anziano è stato trasportato all’ospedale San Raffaele in codice giallo.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale di Brugherio.