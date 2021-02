Incidente a Brugherio, ciclista investito in viale Della Vittoria: 46enne in ospedale

Incidente stradale a Brugherio giovedì mattina. Intorno alle 11.20 i mezzi di soccorso insieme agli agenti della polizia locale sono intervenuti i viale Della Vittoria dove un ciclista è rimasto ferito in seguito a un sinistro stradale.

Nell'incidente sono stati coinvolti un mezzo speciale per la pulizia meccanizzata della strada, con alla guida un uomo di 53 anni, e un ciclista 46enne. Quest'ultimo in seguito all'impatto è caduto a terra ed è rimasto ferito. In viale Della Vittoria sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e un'ambulanza ha trasferito in codice verde il ciclista in ospedale, al Policlinico di Monza. Il personale del comando di via Quarto ha effettuato gli accertamenti e si è occupato di rilevare il sinistro.