Due incidenti in un'ora sulle strade di Brugherio, coinvolto anche un 15enne

Due incidenti in un'ora sulle strade di Brugherio. Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 maggio si sono verificati due sinistri che hanno coinvolto due motorini - di cui uno con in sella un 15enne - e due auto che hanno avuto ripercussioni anche sul traffico cittadino nell'ora di punta del rientro.

Il primo incidente ha visto l'intervento di una pattuglia della polizia locale alle 18, in via Virgilio. Il 15enne a bordo del motorino ha tamponato un'autovettura Renault Clio condotta una 22enne di Brugherio, che si era fermata per ragioni legate al traffico. Dal comando di polizia locale di via Quarto specificano che sono stati rilevati danni ai soli veicoli poiché non risultavano feriti.

Meno di un'ora dopo, in viale Lombardia, all'altezza del civico 100, il secondo sinistro con coinvolti una autovettura e un motociclo. Entrambi i veicoli procedevano in direzione di Cologno e si urtavano lateralmente.

Al volante dell'auto, una Fiat 500, c'era una donna di 29 anni, residente a Brugherio, trasportata in codice verde al Policlinico di Monza. Un 50enne di Cologno Monzese che era in sella al motorino invece è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.

"Per entrambi i sinistri sono in corso ulteriori accertamenti ed a causa dell’orario degli accadimenti si registravano ripercussioni negative sulla circolazione veicolare" specificano dal comando di polizia locale guidato dal comandante Silverio Pavesi.