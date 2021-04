Motociclista finisce a terra: a Brugherio è caccia al pirata della strada

Una manovra incauta dell’automobilista e il motociclista finisce a terra. Mentre il conducente della vettura se ne va senza prestare soccorso. A Brugherio è caccia al pirata della strada che, fortunatamente, non ha causato una tragedia. L’incidente è avvenuto giovedì 15 aprile intorno alle 19.15 in via San Giovanni Bosco, nel tratto tra via Aldo Moro e l’ingresso del centro sportivo comunale.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto che il motociclista ha fornito agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, una berlina di color bianco (ancora da identificare9 avrebbe effettuato una manovra che, pur non urtando direttamente il motociclista, ne avrebbe causato la caduta. L'automobilista non si è fermato e ha proseguito in direzione via Aldo Moro. Il centauro – un uomo di 48 anni residente a Brugherio – è stato medicato sul posto dai soccorritori del 118. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della Polizia locale. Infatti secondo il codice della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente del mezzo, quest’ultimo ha l’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso.