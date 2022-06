Lite e botte dopo l'incidente, guidava con alcol 4 volte oltre il limite

Una precedenza omessa e un incidente stradale all'incrocio finito con una lite e una denuncia. A Brugherio nella serata di sabato 11 giugno gli agenti della polizia locale hanno denunciato un 57enne per guida in stato di ebbrezza in seguito a un sinistro stradale avvenuto all'incrocio tra via Dorderio e via Increa.

La chiamata con richiesta di intervento alla centrale operativa è giunta alle 19 e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. Due i veicoli coinvolti nell'incidente causato verosimilmente, secondo quanto ricostruito dal comando di via Quarto, da una mancata precedenza. Il 57enne, M.G:, al volante di una Matiz avrebbe impegnato l'incrocio, scontrandosi con l'altra vettura. Nell'impatto - che ha causato lievi danni ai veicoli - non si sono registrati feriti.

Il 57enne è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è emerso che avesse fatto uso di sostanze alcoliche: nelle due prove è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.04 e poi 2.00 g/l, un valore quattro volte il limite consentito.

All'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo. E' scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Secondo le testimonianze raccolte sul posto dagli egenti, i conducenti in seguito all'incidente sarebbero arrivati anche a una colluttazione e a entrambi - precisano dal comando - "sono state illustrate le modalità e i termini per presentare querela".