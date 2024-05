Grande spavento oggi sabato 25 maggio a Brugherio in viale Lombardia quando, intorno alle 16.30, un ciclista di 24 anni è stato investito. Sul posto la polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e un'ambulanza del 118, partita in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto il ragazzo non sembrerebbe aver riportato ferite gravi. In aggiornamento.