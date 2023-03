Ha un malore e finisce con l'auto contro un palo: 82enne in ospedale

Ha avuto un malore, ha perso il controllo dell'auto ed è finito su una rotonda dritto contro il palo della luce. Grande paura questa mattina, lunedì 13 marzo, a Brugherio. Poco prima delle 10 in via Martin Luther King un automobilista di 82 anni si è sentito male ed è finito con la sua Dacia Duster contro il palo scavallando la rotonda.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sono apparse serie ed è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti i tecnici per la messa in sicurezza dell'illuminazione pubblica.