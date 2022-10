Incidente a Brugherio, schianto tra auto e moto: in ospedale 60enne

Incidente stradale a Brugherio nel tardo pomeriggio di martedì 4 ottobre. A scontrarsi, pochi istanti prima delle 17, sono state un'auto e una moto e un uomo di sessant'anni è finito in ospedale.

L'incidente e i soccorsi

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita alle 17.45 e in via Galileo Galilei, all'altezza del civico 8 è intervenuta un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale.

A scontrarsi sono stati una Fiat Panda con al volante un 71enne residente a Brugherio e uno scooter Yamaha T-Max. In sella alla moto viaggiava un 60enne residente a Roma. E' stato proprio l'uomo ad avere la peggio nello schianto. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasferito in ospedale in codice giallo. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dalla polizia locale.