Incidente a Brugherio, auto piomba su un veicolo parcheggiato

Una donna in ospedale e tre auto danneggiate. Incidente stradale sabato 21 gennaio a Brugherio. In via San Domenico Savio intorno alle 13.15 una pattuglia della polizia locale è intervenuta per un incidente stradale che aveva coinvolto una Fiat Punto, una Dacia Sandero e un veicolo in sosta: una Nissan regolarmente parcheggiata a ridosso di una cancellata condominiale.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state la Dacia, con al volante una 43enne residente a Monza e la Punto con alla guida un 53enne brugherese. Proprio la Fiat Punto, in seguito all'urto, finiva poi contro una vettura in sosta, danneggiandola. Sul posto insieme agli agenti della polizia locale impegnati nei rilievi sono intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno prestato assistenza alla donna 43enne che è stata trasferita in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.