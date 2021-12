Ragazzino di 13 anni investito in bicicletta a pochi passi da scuola

Un ragazzino di tredici anni è stato investito mentre stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta a pochi passi da scuola. E' successo a Brugherio, giovedì 16 dicembre.

Le condizioni del tredicenne fortunatamente non sono preoccupanti e il ragazzino è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza del 118 accorsa sul luogo del sinistro. L'investimento è avvenuto pochi minuti dopo le 8 all'altezza dell'intersazione tra via Fermi e via San Giovanni Bosco, a poche centinaia di metri dalla scuola media Leonardo da Vinci.

Il ragazzino, residente in città, si trovava sull'attraversamento pedonale quando una vettura con al volante una sessantenne brugherese lo ha investito, non riuscendo a frenare in tempo. In via Fermi sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Brugherio che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.