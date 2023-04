Beve troppo poi si mette alla guida e si schianta contro le auto in sosta

Pur avendo alzato un po' troppo il gomito si è messo ugualmente alla guida. Ma ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro alcune auto in sosta. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 15 aprile a Brugherio. Intorno alle 15.30 gli agenti della polizia locale sono intervenuti per un incindente avvenuto in via Doria. Giunti sul posto hanno accertato che l'incidente era stato causato da un uomo che alla guida della sua auto aveva terminato la corsa schiantandosi contro 2 auto parcheggiate. Il conducente, un uomo di 45 anni, è stato sottoposto all'alcoltest. In entrambe le prove etilometriche il risultato era 1,89 g/l , superando il limite di legge fissato a 0,5g/l.

Per il conducente è scattata una sanzione amministrativa per omesso controllo del veicolo, ed è stato denunciato per violazione alla norma penale del divieto di guida in stato di ebrezza