Scontro all'incrocio a Brugherio, al volante un 78enne ubriaco: denunciato

L'uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest ed è stato denunciato e accompagnato in Pronto Soccorso per accertamenti

Un incidente all'incrocio, con un tamponamento tra due auto che per fortuna non ha causato feriti. Ma per il conducente di uno dei due veicoli, un 78enne di Gessate al volante di una Fiat Panda, le cose si sono complicate quando è arrivato il momento di compilare gli atti perchè - secondo quanto ricostruito dalla polizia locale - a stento riusciva a reggersi in piedi.

Il sinistro è avvenuto a Brugherio nel pomeriggio di giovedì 10 giugno intorno alle 17. La Fiat avrebbe tamponato una Ford Focus con alla guida una donna brugherese all'altezza dell'incrocio con via dei Mille. Il conducente era fin da subito apparso disorientato, con alito vinoso, occhi lucidi e presentava sintomi da stato di ebbrezza ma alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test dell'etilometro si è rifiutato. Durante la compilazione degli atti è stato necessario far intervenire un'ambulanza per assisterlo.

Per il 78enne è scattata una denuncia con patente ritirata e sequestro del veicolo. L'uomo è finito in ospedale, in codice verde.