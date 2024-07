Una veglia di preghiera per Alessia e Giorgia, ferite gravemente nell'incidente col monopattino

Questa sera, domenica 21 luglio, a Brugherio alle 21 nella chiesa di San Bartolomeo si terrà una veglia di preghiera per Alessia e Giorgia, le due 14enni rimaste gravemente ferite nell’incidente avvenuto giovedì 18 luglio in via San Cristoforo.

Una preghiera e una veglia fortemente volute dalle famiglie delle due giovani e dagli amici. Una vicenda che ha profondamente sconvolto la comunità di Brugherio che si unisce al dolore dei parenti di Giorgia e di Alessia, ma anche alla speranza che le condizioni delle due ragazzine possano presto migliorare.

L’incidente era avvenuto intorno alle 16: le due amiche erano sul monopattino. Uno scontro violentissimo contro un’auto guidata da una donna di 40 anni. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Una delle 14enni è stata trasferita in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano a bordo dell’eliambulanza. Le condizioni dell’amica erano apparse meno gravi ed era stata trasferita al San Gerardo in codice giallo. Gli agenti della polizia locale sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. I familiari, gli amici e la comunità di Brugherio intanto non smettono di pregare e sperare.