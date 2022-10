Incidente a Brugherio, travolto in bici mentre lavora: sfonda il parabrezza e finisce a terra

Uno schianto all'incrocio e un uomo in ospedale. Mercoledì sera, verso le 19.30 a Brugherio si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una bicicletta con in sella un addetto alle consegne delivery e un 22enne residente in città.

La chiamata ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle 19.30 quando i due mezzi sono entrati in collisione all'altezza dell'intersezione tra via Martiri delle Libertà e via Grazia Deledda. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e gli agenti della polizia locale. Illeso M.M., il 22enne brugherese alla guida di una Fiat Punto.

Il ciclista invece, un 39enne pakistano che era al lavoro per alcune consegne delivery, è stato sbalzato sul parabrezza del veicolo nell'urto, arrivando a sfondarlo. Il 39enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.