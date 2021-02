Incidente a Brugherio, schianto davanti al supermercato: auto finisce sulla ciclabile

Circolazione bloccata per quasi un'ora lungo viale Europa nella mattinata di martedì 16 febbraio. Nessun ferito

Un'auto che dopo lo schianto finisce sulla pista ciclabile e traffico bloccato per oltre un'ora martedì mattina a Brugherio a causa di un incidente stradale che fortunatamente non ha provocato feriti. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.40 lungo viale Europa all'altezza del supermercato Eurospin. A scontrarsi sono state una Ford Fiesta condotta da una donna di 67 anni di Brugherio e un'Alfa Mito con al volante un 31enne di Pioltello.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica del sinistro e gestito la viabilità nel tratto. In viale Europa sono giunti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza ma nessuno dei due consudenti coinvolti ha dovuto far ricorso alle cure mediche e l'ambulanza da Brugherio è ripartita vuota.

Nella zona sono state pesanti invece le ripercussioni sul traffico con la circolazione che è rimasta a lungo bloccata nell'ora di punta del mattino. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.