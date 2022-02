Fa manovra (male) per uscire dal benzinaio, 75enne si schianta contro un muretto

Un'auto che esce da un benzinaio, fa una manovra di inversione per cambiare direzione e si schianta contro un muretto, all'entrata di una proprietà, restando bloccata in mezzo alla pista ciclabile. Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì a Brugherio, lungo viale Lombardia.

Intorno alle 17 una pattuglia della polizia locale di Brugherio è intervenuta nel tratto, proprio a ridosso di un distributore di carburante dopo che una Hyundai Tucson, con al volante B.N. 75enne di Brugherio, uscendo dalla stazione di servizio avrebbe effettuato una manovra di 180° per finire duecento metri dopo contro il passo carraio all'ingresso di una proprietà.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove, oltre alle cure mediche, verrà sottoposto ad esami clinici per stabilire se fosse o meno al volante in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Fortunatamente il sinistro non ha causato ulteriori feriti nonostante la pericolosità della manovra che - non essendo state ravvisate tracce di danni sull'aiuola - fanno presumere che il 75enne sia verosimilmente entrato nella pista ciclabile prima di abbattere la segnaletica.