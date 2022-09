Ragazzina investita mentre attraversa per andare a scuola

Soccorsi a Brugherio lunedì mattina. Intorno alle 8 del 26 settembre in via Kennedy sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 per soccorrere una ragazzina 12 anni.

La studentessa, che stava andando a scuola, è rimasta coinvolta nel sinistro e sul posto insieme agli agenti della polizia locale sono intervenuti i mezzi di emergenza in codice giallo. Un'ambulanza ha trasferito la ragazzina all'ospedale Niguarda di Milano. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale che ora sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Secondo quanto al momento ricostruito la ragazza, classe 2010, è stata investita da Nissan Micra con al volante una donna, classe 1977, anche lei residente a Brugherio.