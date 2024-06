Brugherio, incidente con la moto: grave un ragazzo di 16 anni

Terribile incidente in moto ieri sabato 22 giugno a Brugherio in via Francesco d'Assise. Erano circa le 17.15 quando un giovane di 16 anni con dinamiche e per motivi ancora da stabilire, è caduto dalla moto che stava guidando. Inizialmente i soccorsi sono scattati in codice giallo ma una volta sul posto, i soccorritori del 118 hanno valutato le sue ferite come un codice rosso e con questa gravità il giovane è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'auto medica, anche gli agenti della polizia Locale. Non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli, ma si attendono le ricostruzioni ufficiali del sinistro.

Sempre nella giornata di ieri ma intorno alle 20 un'alta caduta dalla moto a Lesmo (Peregallo). Ferito un 17enne e soccorsi scattati in codice rosso ma dopo le cure sul posto il giovane è stato potato al San Gerado in codice giallo. Intervenuti i carabinieri per i rilievi sul posto.