Violento frontale a Busnago, atterra l'elisoccorso: due feriti gravi

Via Italia

Grave incidente stradale lunedì mattina a Busnago, lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Pochi minuti dopo le 10 lungo via Italia, a poca distanza dal centro commerciale Il Globo, due auto si sono scontrate. Lo schianto, un violento impatto frontale, ha coinvolto tre persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un uomo e una donna di 69 e 65 anni e un 40enne.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Vimercate insieme ai vigili del fuoco e i mezzi di emergenza del 118 con due ambulanze e l'elisoccorso. Le condizioni delle persone rimaste coinvolte nel sinistro sono apperse più gravi del previsto e due ambulanze sono partite alla volte dei vicini ospedali in codice rosso. I trasferimenti per due dei feriti sono stati effettuati presso l'ospedale San Gerardo di Monza e il San Raffaele di Milano. I pompieri si sono occupati di liberare una delle persone ferite dall'abitacolo di un'autovettura deformata dallo schianto. I rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto sono stati eseguiti dai militari dell'Arma.

Seguiranno aggiornamenti.