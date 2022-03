Camilla, la 18enne morta in un incidente con la sua moto

Per Camilla Pettinari le moto erano una grande passione, forse la più grande. Lo si capisce guardando le tracce lasciate sui sui social network dalla 18enne, e ora che è morta dopo un incidente stradale a Pozzo D'Adda (Milano) con la sua moto, vengono i brividi.

La giornata soleggiata di venerdì è diventata presto un inferno per la famiglia Pettinari: lo schianto è avvenuto verso le 8.30, tra via Turati e via Leonardo Da Vinci. Sul luogo dell'incidente, nel quale è rimasta coinvolta la moto guidata dalla ragazza una seconda moto e un'Opel Zafira, sono arrivati poco dopo anche i genitori di Camilla. Per lei non c'era nulla da fare.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e l'elisoccorso, e i carabinieri di Vaprio d'Adda. Nell'impatto sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, anche un uomo di 59 anni, conducente dell'auto, e un'altra ragazza di 18, amica di Camilla e motociclista. Il primo, a causa dello shock è stato trasportato in codice verde all'ospedale Cardellini di Zingonia (Bg); mentre la seconda è andata in giallo con l'elicottero a Bergamo, per un trauma e una frattura al braccio.

Tutti i rilievi di legge sono affidati ai militari. In base a una prima ricostruzione sembra che le giovani - entrambe alla guida della propria moto - non siano riuscite a evitare l'impatto con l'auto. In particolare la motocicletta di Camilla Pettinari ha preso in pieno l'auto. La 18enne, residente a Pozzuolo Martesana (Milano), aveva una grandissima passione per i motori. Un amore condiviso anche da molti suoi amici che oggi la ricordano sui social.

Sempre in via Leonardo Da Vinci a Pozzo d'Adda, lo scorso 8 marzo, Emanuela Rubini, una donna di 55 anni residente nella Bergamasca, era rimasta vittima di un incidente mortale tra la sua auto e un'altra, avvenuto mentre rincasava dopo il lavoro.