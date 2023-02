Incidente sull'A4: camion si ribalta, autostrada invasa dal carico di farina

Autostrada invasa dalla farina bianca trasportata da un camion che si è ribaltato dopo un incidente. La curiosa scena - come riferisce MilanoToday - si è verificata sulla A4, tra Torino e Milano, nella serata di martedì.

È successo nel tardo pomeriggio, nel tratto tra i caselli di Novara Ovest e Biandrate, in direzione Torino, dove per cause ancora da accertare un tir si è schiantato contro lo spartitraffico, ribaltandosi tra le due corsie e riversando il carico di farina che trasportava su tutte e due le carreggiate, come ricostruisce NovaraToday.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con autopompa e autogrù, la polizia stradale e i soccorsi del 118. Il conducente del mezzo pesante è stato ferito e trasportato all'ospedale di Novara. Secondo le prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni.