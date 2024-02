Camion finisce fuori strada in tangenziale, traffico in tilt

Un camion finito fuori strada, un uomo soccorso in codice rosso presumibilmente sorpreso da un malore alla guida e code chilometriche con pesanti ripercussioni sul traffico non solo lungo l'A52 ma anche sulla Milano-Meda e a Monza. Un tir è uscito fuori strada, schiantandosi contro le barriere di protezione stradale lungo la tangenziale A52, in direzione Bologna, all'altezza di Nova Milanese.

L'incidente - che non ha coinvolto altri veicoli - è avvenuto poco prima delle sette di mercoledì 14 febbraio, nell'ora di punta. Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso con un'ambulanza del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. L'autista a bordo del mezzo, un uomo di 55 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasferito in ospedale a Monza, al San Gerardo.

Per rimuovere il tir in tangenziale è intervenuta anche una squadra del Soccorso Stradale Bertani di Varedo che ha recuperato il mezzo pesante, rendendo possibile il ripristino della viabilità nel tratto. Inevitabili le ripercussioni sul traffico e i disagi alla circolazione nella mattinata di mercoledì non solo lungo la tangenziale nord ma sulle arterie circostanti.