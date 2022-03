Donna in bici investita da camion: 39enne grave

Una donna di trentanove anni è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta nella tarda mattinata di giovedì a Lissone. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un camion, all'altezza della rotatoria di via Zanella e via Trieste. La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata poco dopo mezzogiorno e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e ai carabinieri di Lissone.

La bicicletta, in seguito all'investimento, sarebbe rimasta incastrata sotto alla cabina del mezzo pesante. Per estrarre la 39enne dalla morsa del veicolo è stato necessario l'intervento dei pompieri intervenuti con il personale dal distaccamento di Lissone. La dinamica dell'investimento è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti.

La donna è stata soccorsa in gravi condizioni e accompagnata in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice giallo. Seguiranno aggironamenti.