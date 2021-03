Usmate si "imbianca", autocisterna si ribalta e la strada diventa un fiume di latte

E' successo sabato mattina intorno alle 12.30 in via Monza

Un"fiume" di latte in strada. Insolito incidente sabato mattina a Usmate Velate dove una cisterna che trasportava latte - per cause in corso di accertamento - sabato mattina si è ribaltata in via Monza. E dal mezzo sono fuoriusciti litri e litri di latte che si sono riversati in strada.

L'allarme è scattato intorno alle 12.30 e in via Monza, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza con diversi mezzi insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118 allertate in via precauzionale e le forze dell'ordine.

I pompieri hanno lavorato diverso tempo con l'ausilio di una autogru per riposizionare il mezzo e liberare la carreggiata per cui è stato necessario anche un intervento di pulizia e rimozione del liquido. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. L'autista, un uomo di 45 anni, è stato trasferito per accertamenti in codice verde in ospedale. L'insolita a scena - ripresa anche da diversi automobilisti di passaggio - non è passata inosservata.