Incidente sulla superstrada, cisterna di gasolio si ribalta a Paderno: traffico bloccato

Un mezzo pesante ribaltato in mezzo alla carreggiata, gasolio tra le corsie e una lunga colonna di veicoli in coda. Traffico bloccato martedì mattina lungo la superstrada Rho-Monza all'altezza di Paderno Dugnano dove pochi minuti prima delle 11 si è verificato un incidente stradale con il ribaltamento di una cisterna che trasportava carburante.

Nel sinistro parte del gasolio si sarebbe sversato in strada sul posto insieme alla polizia stradale sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e da Monza con quattro mezzi e il Nucleo Nbcr insieme a un'ambulanza del 118 preallertata in codice verde. Al momento non risultano feriti gravi. Pesanti invece le ripercussioni sulla circolazione con l'arteria di collegamento situata a ridosso della Milano-Meda congestionata dal traffico. Seguiranno aggiornamenti.