Si schianta contro auto con a bordo donna incinta poi scappa: camionista rintracciato

Dopo aver provocato un incidente a causa di una manovra azzardata ha proseguito la corsa, tirando dritto. Lasciando dietro di sé pezzi di carrozzeria rossa e uscendo dal tunnel di Monza, senza preoccuparsi se le persone a bordo dell'auto incidentata coinvolta nel sinistro avessero bisogno di soccorso e avessero riportato ferite. E su quel veicolo viaggiava anche una donna incinta.

L'incidente risale allo scorso 8 giugno ma solo nelle scorse ore gli agenti della polizia stradale della Questura di Monza hanno chiuso le indagini relative al sinistro che aveva visto coinvolto un camionista allontanatosi dopo lo scontro che si era verificato nel capoluogo brianzolo, all'altezza del tunnel della Valassina.

L'indagine

Nei pressi della galleria monzese era intervenuta una pattuglia della Stradale allertata dalla sala operativa. Dopo aver messo in sicurezza l’area e aver chiesto l’intervento di un’ambulanza per accompagnare la donna in gravidanza in ospedale per accertamenti, gli agenti hanno iniziato i rilievi. Sul posto sono stati rinvenuti frammenti di carrozzeria che, insieme alle riprese delle immagini di videosorveglianza di privati presenti nel tratto, hanno permesso di risalire alla targa e al modello del mezzo pesante e al suo conducente.

Fin dall’inizio è emerso che la ditta proprietaria del mezzo avesse sede fuori dalla Lombardia e da fuori regione proveniva anche l’autista. L’uomo, messo alla strette, ha confermato l’accaduto. Per l’autista è scattata una multa di 430 in seguito alle violazioni e la perdita di 8 punti sulla patente per la manovra “azzardata” e per non essersi fermato a verificare le condizioni di salute dei soggetti coinvolti e per non aver fornito le proprie generalità.