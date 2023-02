L'incidente al semaforo, camion e auto si incastrano

Procedevano nella stessa direzione e nello svoltare a destra al semaforo si sono scontrati. Un camion e un'auto giovedì pomeriggio sono rimasti coinvolti in un incidente per fortuna senza feriti, a Brugherio, lungo viale Lombardia.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.15 quando al semaforo di via San Maurizio l'autocarro è il veicolo si sono scontrati, tamponadosi e il mezzo pesante ha schiacciato l'Audi, facendola finire sull'aiuola al lato della strada. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Brugherio che ha effettuato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto emerso l'autocarro con al volante C.P., di 58 anni, nello svoltare a destra in direzione di viale Lombardia, urtava la conducente di una Audi Q3, una 54enne che stava effettuando la stessa manovra di svolta a destra. Entrambi sono usciti illesi dallo schiano e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Per consentire le operazioni di ripristino e i rilievi nel tratto giovedì mattina si sono registrati disagi alla viabilità con ripercussioni temporanee sulla circolazione, come spiegano dal comando della polizia locale di Brugherio.