Camion sbanda, sfonda il guardrail e si ribalta nel fossato sulla tangenziale

L'autoarticolato che perde il controllo e sfonda il guardrail finendo oltre le corsie, bloccato nell'avvallamento a bordo della carreggiata. Incidente stradale nella notta di martedì 23 marzo in tangenziale Nord, all'altezza di Cologno Monzese.

Il mezzo, ormai fuori controllo, si è rovesciato nel fossato laterale e per le operazioni di recupero sono state necessarie diverse ore di lavoro. Sul posto insieme alla polizia stradale è intervenuto anche il personale dell'Officina Mariani di Brugherio appartenente alla nuova organizzazione SI24h. Il conducente non risulta invece abbia riportato gravi ferite ed è uscito illeso dal grave sinistro.

La squadra di soccorso ha provveduto a svuotare l'intero cassone dalla merce per poi procedere a sollevare il mezzo e a rimetterlo in piano. Le operazioni sono durate diverse ore. In corso di accertamento le cause all'origine del sinistro che non avrebbe coinvolto altri veicoli.