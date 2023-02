Malore improvviso al volante, si schianta contro un muro: 50enne muore al San Gerardo

Un malore improvviso e uno schianto contro un muro. Non ce l'ha fatta l'uomo di 50 anni che nel pomeriggio di martedì 7 febbraio 2023 ha perso il controllo della sua Citroen andando a sbattere contro un muro in via Milano a Cantù, comune comasco alle porte del monzese.

L'uomo sarebbe stato colto da improvviso malore, probabilmente da un infarto. B. G. - queste le iniziali della vittima - classe 1972, era residente a Cantù. L'uomo è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dopo che un'ambulanza e l'elicottero del 118 lo avevano soccorso sul luogo del sinistro e trasferito nel nosocomio monzese.