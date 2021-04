Caponago, donna investita da auto: 50enne trasportata al San Gerardo

L'incidente nella mattinata di giovedì in via Delle Industrie

Incidente stradale mercoledì mattina a Caponago. Pochi minuti prima delle 8 una donna di cinquant'anni è stata investita in via Delle Industrie.

L'allarme è scattato alle 7.44 e l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto i soccorsi preallertati in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica. In via Delle Industrie per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro sono giunti anche gli agenti del comando di polizia locale cittadino.

In seguito all'impatto con l'auto la signora è stata sbalzata a terra sull'asfalto a circa due metri dal punto dell'investimento, riportando diverse ferite tra cui anche un trauma cranico. Un'ambulanza l'ha trasferita in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.