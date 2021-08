Perde il controllo dell'auto e finisce contro un cartello stradale e un albero

Perde il controllo dell’auto, finisce dritto contro la rotonda, centra un cartello della segnaletica stradale e un albero, e poi carambola in mezzo alla strada.

Ma all’arrivo dei soccorsi rifiuta il trasporto in ospedale, e rifiuta anche di sottoporsi all’alcoltest.

L’incidente è accaduto martedì 24 agosto, alle 22.30, a Monza in viale Libertà, all’altezza della rotonda con via Correggio. Alla guida dell’auto un uomo di 53 anni che, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, all’altezza della rotatoria avrebbe perso il controllo dell’auto scontrandosi contro un cartello e un albero, e poi finendo la corsa in mezzo alla strada.

Un forte botto e immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e di Lissone. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato un’ambulanza e un’auto medica in codice rosso.

Fortuntamente le condizioni dell'uomo non sono apparse gravi e dopo aver ricevuto i primi soccorsi ha rifiutato il trasporto in ospedale.

L'uomo non ha voluto neppure sottoporsi all'alcoltest ed è scattata la denuncia.