Perde il controllo dell'auto che si ribalta: quattro ventenni finiscono in ospedale

Perde il controllo del mezzo, si ribalta e finisce fuori strada. L'incidente è accaduto intorno alle 18.30 di sabato 22 maggio a Carate Brianza.

Quattro i giovani a bordo dell'auto, tutti ventenni. L'incidente è avvenuto in via Trento e Trieste quando il conducente, per motivi ancora la vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo dell'automobile che si è capottata.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi inviati in codice rosso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza e anche l'elisoccorso. Ma fortunatamente le condizioni dei giovani sono migliorate e il codice è passato da rosso a giallo. I feriti sono stati trasferiti in ospedale: in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza, e in codice verde all'ospedale di Carate Brianza.

Sul posto anche anche i vigili del fuoco del comando di Monza con i mezzi di Seregno e di Carate Brianza, il carro fiamma di Lissone, e i carabinieri.