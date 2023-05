Incidente a Carate Brianza, si schianta contro auto parcheggiata e si ribalta

Un'auto ribaltata e un uomo di 74 anni in ospedale. Incidente stradale a mezzogiorno di venerdì 26 maggio a Carate Brianza in via Rivera. All'altezza del civico 42, un 74enne al volante di una Toyota RAV4, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro una vettura in sosta.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. In seguito alla chiamata di emergenza sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica insieme ai vigili del fuoo e i carabinieri. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari e sono in corso le verifiche. Sul conducente è stato anche richiesto l'accertamento etilometrico per escludere che fosse al volante sotto effetto di alcol.