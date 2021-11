Malore improvviso al volante, furgone finisce contro auto in sosta: soccorso 50enne

Incidente a Carate Brianza nella mattinata di venerdì 19 novembre con un uomo soccorso in codice rosso a causa di un probabile malore al volante. Lo schianto è avvenuto alle 11 in via Milano dove un uomo di cinquant'anno al volante di un furgone per la raccolta di rifiuti è finito contro una vettura in sosta dopo aver perso il controllo del mezzo.

A causare il sinistro forse un malore improvviso che avrebbe sorpreso il conducente in strada. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il conducente non presentava traumi evidenti e l'incidente sembrerebbe essere stato causato verosimilmente dal malore.

Sul posto insieme al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno e la polizia locale che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto. Non risultano altre persone ferite.