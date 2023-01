Incidente a Carate Brianza, moto "vola" nel campo

Uno schianto tra un'auto e un motorino e un uomo in ospedale. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso nella tarda mattinata di martedì 31 gennaio a Carate Brianza dove un 48enne è rimasto ferito in seguito a un incidente in moto. L'impatto ha coinvolto anche un'auto ed è avvenuto intorno alle 12.30 lungo via Tagliamento, all'altezza del civico 7.

In seguito allo shianto la dueruote ha perso il controllo ed è finita nel campo al lato della carreggiata. E qui è stato soccorso il motociclista. A Carate Brianz aè atterrato anche l'elicottero del 118 giunto sul posto insieme a un'ambulanza allertata in codice giallo che ha trasferito il 48enne all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che si sono anche occupati di gestire la viabilità nel tratto per consentire l'intervento del personale di soccorso.