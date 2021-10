Non rispetta lo stop e si scontra contro un'utilitaria: in sei in ospedale

Una precedenza probabilmente non rispettata e poi un violento scontro. Sei le persone coinvolte nell'incidente: cinque ragazzi poco più che ventenni e un uomo di 41 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze serie, e i feriti sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale di Desio e al San Gerardo di Monza.

Ma l'incidente avrebbe potuto avere esiti ben più importanti. L'incidente è avvenuto ieri sera, venerdì 8 ottobre, a Carate Brianza. Erano da poco passate le 22 quando nei pressi della discoteca Polaris, all'incrocio tra via Piemonte e via della Valle, un 41enne di Desio a bordo del suo suv - secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti - non si sarebbe fermato allo stop scontrandosi violentemente contro un'utilitaria condotta da una ragazza di 21 di Besana Brianza che viaggiava insieme ad altri quattro coetanei.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato tre ambulanze in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Carate Brianza e i colleghi della Sezione Radiomobile di Seregno.

La studentessa è stata sottoposta ad alcoltest ed è risultata negativa. Mentre si stanno ancora attendendo gli esiti degli esami del sangue al quale è stato sottoposto il 41enne per accertare l'eventuale assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Nel frattempo all'uomo è stata ritirata la patente in via cautelare.

Dall’analisi degli accertamenti effettuati, dove non è stato rilevato alcun segno di frenata né di sterzata, emergerebbe che nessuno dei due conducenti si sarebbe accorto dell’arrivo dell’altro. Solo il caso fortuito ha evitato conseguenze ben più gravi.