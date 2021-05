Un minuto di silenzio a scuola a Vimercate per dire addio a Carlo, morto in moto a 19 anni

Il giovane studente del Floriani è deceduto mercoledì in seguito a un tragico sinistro in sella alla sua moto a Monza mentre stava tornando a casa

Anche l'istituto Floriani di Vimercate dove Carlo De Rosa frequentava l'ultimo anno delle superiori si è stretto attorno al dolore della famiglia per la perdita del ragazzo. Giovedì mattina, come disposto dal dirigente Daniele Zangheri, tutte le classi hanno osservato un minuto di silenzio e la campanella per dire addio a Carlo, che proprio tra quei banchi a breve avrebbe dovuto diplomarsi, è suonata un po' di più.

Il tragico incidente a Monza

L'incidente che non ha lasciato scampo al 19enne monzese si è verificato mercoledì intorno alle 14 a Monza. Il giovane centauro stava percorrendo via Alfieri diretto verso il centro città quando - secondo una prima ricostruzione del sinistro - avrebbe perso il controllo della moto - una TM 530 - per cause in corso di accertamento. All'altezza del semaforo all'incrocio con via Ferrari la moto avrebbe deviato verso destra fino a urtare il cordolo dell'aiuola che separa la pista ciclabile dalla carreggiata.

Nell'urto il 19enne sarebbe stato sbalzato dalla sella e sarebbe caduto sull'asflato a metri di distanza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che al momento sembra non aver coinvolto altri veicoli.

Il cordoglio della scuola

"Si porta a conoscenza di tutta la comunità della scuola che ieri, giovedì 26 maggio, nel pomeriggio, il nostro studente Carlo di classe quinta ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale. Per ricordare Carlo, verrà osservato un minuto di silenzio il cui inizio sarà segnalato con un prolungato suono della campanella, così come la sua conclusione. Per l’orario mattutino il minuto di silenzio inizierà alle ore 10.30. Per l’orario serale inizierà alle ore 21.00. Tutta la comunità scolastica si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore" si legge in una circolare diffusa alle classi e alle famiglie.