Studente monzese muore in un incidente in moto mentre torna da scuola

La vittima è Carlo De Rosa 19 anni. Il drammatico sinistro nel pomeriggio di mercoledì in via Alfieri

Era uscito da scuola e stava tornando a casa in sella alla sua moto quando in via Alfieri ha perso il controllo della due ruote ed è finito a terra, sbalzato a circa cinque metri di distanza. E' Carlo De Rosa, 19 anni, la vittima del drammatico incidente mortale avvenuto a Monza nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio.

Il giovane, studente di un istituto superiore della città e residente nel capoluogo brianzolo, è deceduto sul colpo. Sono stati purtroppo inutili i tempestivi soccorsi del 118 giunti all'incrocio tra via Alfieri e via Ferrari pochi minuti dopo le 14: l'équipe medica ha potuto solamente constare il decesso del 19enne.

Incidente in moto, muore a 19 anni

Il giovane centauro stava percorrendo via Alfieri diretto verso il centro città quando - secondo una prima ricostruzione del sinistro - avrebbe perso il controllo della moto - una TM 530 - per cause in corso di accertamento. All'altezza del semaforo all'incrocio con via Ferrari la moto avrebbe deviato verso destra fino a urtare il cordolo dell'aiuola che separa la pista ciclabile dalla carreggiata.

Nell'urto il 19enne sarebbe stato sbalzato dalla sella e sarebbe caduto sull'asflato a metri di distanza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro che al momento sembra non aver coinvolto altri veicoli. Al vaglio degli agenti ci sono anche alcune testimonianze che potrebbero far luce sul drammatico incidente.