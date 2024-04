Guida ubriaco, abbatte un cartello e si schianta contro un muro: denunciato

Si era messo alla guida malgrado avesse alzato troppo il gomito. E ha finito la sua corsa dritto contro un muretto di cinta di un edificio. Quando i carabinieri sono arrivati e hanno sottoposto l’uomo – un 22enne residente a Carnate – all’alcoltest il giovane aveva un tasso alcolemico al di sopra dei limiti previsti dalla legge. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa a Carnate. I carabinieri sono intervenuti per un incidente avvenuto lungo la Sp342: il giovane, secondo quanto spiegato dai militari, avrebbe fatto tutto da solo. Il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, avrebbe sbandato, abbattuto un cartello della segnaletica, e concluso la corsa contro la recinzione di un edificio. Il conducente, sottoposto all’alcoltest, aveva un tasso alcolemico pari a 1,46 g/l.