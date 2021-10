Incidente sul provinciale, schianto in rotonda: tre ragazzi feriti

Incidente stradale nella serata di giovedì 30 settembre a Carugate, lungo la provinciale che porta a Brugherio, all'altezza della rotonda del centro commerciale e dello svincolo della tangenziale. I soccorsi sono intervenuti con tre ambulanze in codice giallo lungo la Sp208 pochi minuti dopo le 22.

Insieme al personale sanitario erano presenti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro. Tre le persone soccorse: una ragazza di vent'anni e un ventunenne insieme a un uomo di trentuno anni.

Tutti sono stati trasferiti in codice giallo in ospedale a Vimercate e al San Raffaele di Milano ma le loro condizioni non risultano gravi. Per consentire l'intervento dei soccorsi e dei mezzi di emergenza nel tratto si sono registrati alcuni disagi per la circolazioni che non hanno avuto ripercussioni significative visto lo scarso afflusso veicolare dell'orario.