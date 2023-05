Incidente nella notte, auto contro cancellata: 19enne in ospedale

L'auto finita contro una cancellata e i soccorsi nella notte. Incidente stradale a Casatenovo, al confine con Besana Brianza poco prima della una di sabato 27 maggio.

L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza in via Don Gnocchi dove un'auto, dopo aver perso il controllo per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro una recinzione. Qui sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso di Areu decollato da Como e sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio dal distaccamento di Merate. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza l'area dell'incidente vista la perdita cospicua di carburante dalla vettura.

A bordo della vettura c'era un ragazzo di 19 anni poi trasferito in elicottero all'ospedale di Varese Circolo in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate.