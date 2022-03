In panne sulla provinciale, scende dal furgone e viene travolto: gravissimo

E' sceso dal furgone in panne dopo aver fermato il mezzo e spostato il veicolo sul bordo della carreggiata, per metterlo in sicurezza. Ed è stato travolto da un'auto. Grave incidente stradale domenica sera sulla strada provinciale Cassanese, dove un uomo di 36 anni è stato investito da una macchina.

L'incidente

Lo schianto, stando alle prime informazioni apprese, è avvenuto poco dopo le 19 nel territorio comunale di Cassina de' Pecchi, poco prima dell'uscita di Vignate, alle porte della Brianza. Secondo le prime ricostruzioni, pare che il mezzo del 36enne abbia avuto un problema meccanico e che il guidatore abbia cercato di spingerlo fino a uno spiazzo vicino, con ogni probabilità per evitare di restare in una posizione pericolosa.

In quel momento, però, dalla stessa direzione di marcia sarebbe arrivata un'auto - sembra guidata da una donna - che lo avrebbe centrato in pieno. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono interveuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Nell'incidente ha riportato traumi e ferite gravissimi: le sue condizioni sono giudicate molto delicate, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire con precisione le fasi dell'investimento e la dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello, ora al lavoro per fare piena luce sull'incidente e accertare eventuali responsabilità.