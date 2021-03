Incidente a Cavenago, schianto in auto contro pullman (vuoto): 50enne al San Gerardo

I soccorsi in codice rosso all'alba di martedì 9 marzo. Sul posto - per i rilievi - anche i carabinieri della compagnia di Vimercate

Grave incidente martedì mattina a Cavenago, in Brianza. Un uomo di cinquant'anni è stato soccorso in codice rosso dai mezzi di emergenza del 118 dopo un sinistro stradale in via Roma, nella zona industriale del comune brianzolo.

La chiamata di emergenza ai soccorsi è scattata pochi minuti prima delle sei, all'alba. Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso per soccorrere un cinquantenne. In via Roma martedì mattina erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Secondo quanto al momento emerso, la Lancia Ypsilon del 50enne, residente a Bellusco, per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia di senso di marcia opposto, schiantandosi contro un pullman che viaggiava nell'altra direzione, a bordo del quale al momento non c'erano passeggeri.

Il cinquantenne risulta l'unico ferito nello schianto e per soccorrerlo i sanitari hanno dovuto liberarlo dalle lamiere deformate dall'impatto: è stato accompagnato in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con un politrauma al volto, al torace e al bacino. Al momento dell'intervento dei soccorsi l'uomo risultava sveglio e cosciente.